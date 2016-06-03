В Венгрии проходит чемпионат по рытью могил (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, чемпионат является частью международного мероприятия.

В рамках соревнований 13 пар могильщиков борются за национальный титул. Оценивать их будут по таким критериям, как точность, скорость и эстетичность их мастерства.

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Как сообщал УНИАН, житель Финляндии на лодке покинул свой дом, приняв военные учения за вторжение.