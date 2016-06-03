В Венгрии проходит чемпионат по рытью могил (фоторепортаж)
17:12, 03 июня 2016Курьёзы
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В венгерском городе Дебрецен проходит необычное состязание – национальный чемпионат по копанию могил.
REUTERS
Как сообщает Reuters, чемпионат является частью международного мероприятия.
В рамках соревнований 13 пар могильщиков борются за национальный титул. Оценивать их будут по таким критериям, как точность, скорость и эстетичность их мастерства.
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