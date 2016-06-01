Житель Финляндии на лодке покинул свой дом, приняв военные учения за вторжение
Ночные учения вооруженных сил Финляндии на острове Камсхольмен перепугали местного жителя, принявшего высадку учебного десанта за реальное вторжение.
Как рассказал газете Ilta-Sanomat островитянин Бьярне Винберг, поздним вечером к причалу у его дома подплыл большой катер, из которого на берег тихо высадился отряд одетых в униформу людей, передает Русская служба Би-би-си.
По его словам, неизвестные военные, которые несли большие рюкзаки и какие-то предметы, напоминавшие оружие, направились в близлежащий лес.
Предполагая худшее, Винберг тихонько запрыгнул в собственную лодку, спешно покинул остров и вызвал по дороге спасателей.
Читайте такжеВ Израиле солдата арестовали за бутерброд со свининой
"Разумеется, я был очень напуган", - рассказал журналистам Ilta-Sanomat местный житель.
Остров Камсхольмен относится к архипелагу Сипоо и расположен примерно в 20 километрах к востоку от Хельсинки.
Финские военные проводили крупные учения на южном побережье страны.
Историей, которую осветили СМИ, поспешил воспользоваться в маркетинговых целях шведский кофейный бренд Gevalia. Кофе Gevalia, как утверждает известная в северных странах реклама, - "идеальное решение, если к вам нагрянули нежданные гости". Компания объявила, что отправит бесплатные упаковки с кофе "любому, кто столкнулся с нежданным визитом военных".