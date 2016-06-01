Житель Финляндии на лодке покинул свой дом, приняв военные учения за вторжение

Как рассказал газете Ilta-Sanomat островитянин Бьярне Винберг, поздним вечером к причалу у его дома подплыл большой катер, из которого на берег тихо высадился отряд одетых в униформу людей, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, неизвестные военные, которые несли большие рюкзаки и какие-то предметы, напоминавшие оружие, направились в близлежащий лес.

Предполагая худшее, Винберг тихонько запрыгнул в собственную лодку, спешно покинул остров и вызвал по дороге спасателей.

Читайте такжеВ Израиле солдата арестовали за бутерброд со свининой

"Разумеется, я был очень напуган", - рассказал журналистам Ilta-Sanomat местный житель.

Остров Камсхольмен относится к архипелагу Сипоо и расположен примерно в 20 километрах к востоку от Хельсинки.

Финские военные проводили крупные учения на южном побережье страны.

Историей, которую осветили СМИ, поспешил воспользоваться в маркетинговых целях шведский кофейный бренд Gevalia. Кофе Gevalia, как утверждает известная в северных странах реклама, - "идеальное решение, если к вам нагрянули нежданные гости". Компания объявила, что отправит бесплатные упаковки с кофе "любому, кто столкнулся с нежданным визитом военных".