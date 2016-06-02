Во Львове полиция и прохожие остановили трамвай, у которого отказали тормоза (видео)

Во Львове сотрудники полиции и прохожие остановили трамвай, у которого отказали тормоза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, сегодня в 12:40 во время патрулирования улицы Лычаковской работники полиции заметили, что трамвай, который следует по маршруту №2, едет на большой скорости, около 70 км в час, в сторону перекрестка улиц Лычаковская-Мечникова с оживленным транспортным и пешеходным движением.

Включив сирену и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, чтобы предупредить участников движения об опасности, сотрудники полиции подъехали к движущемуся трамваю. Водитель бросила им через дверь "тормозной сапог", который патрульным удалось быстро закрепить на рельсах. Во время наезда на "тормозной сапог" прохожие и пассажиры на остановке общественного транспорта, которые поняли, что трамвай не управляем, стали толкать трамвай в противоположном его движению направлении, чтобы снизить скорость.

«Трамвай двигался без электричества, у него отказали тормоза. Его удалось остановить за несколько метров от пешеходного перехода. Никто не пострадал. В салоне, кроме водителя, никого не было», - сообщает патрульная полиция Львова.

Также, по информации пресс-службы, "во время движения трамвай повредил автомобиль Ford Focus. На водителя трамвая, которая находилась в шоковом состоянии от этого случая, составили протокол за совершенное ДТП".