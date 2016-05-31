Спасатели в ходе многочасовой операции вытянули лисенка из водостока (видео)

19:32, 31 мая 2016
Курьёзы
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Британские спасатели помогли упавшему на дно водостока лисенку выбраться на свободу. 

скриншот с записи

Инцидент произошел в графстве Восточный Сассекс. Запись спасательной операции на YouTube посмотрели 150 тыс. человек, передает Lenta.ru.

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Спасатели признались, что потратили несколько часов на тщетные попытки вытащить лисенка из стока. Затем одному из спасателей все-таки удалось вызволить животное со дна, схватив его за хвост. Первые несколько секунд лисенок выглядел очень напуганным. Спасатели вымыли и высушили животное, а затем отпустили его на свободу.

Все это время рядом находилась взрослая лиса, вместе с которой герой удалился после своего спасения.

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