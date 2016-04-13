"Использованный премьер-министр": Кэмерона пытались продать на eBay - СМИ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mashable.

На сайте онлайн-аукциона этого объявления уже нет, однако скриншот сохранились в Imgur.

Согласно описанию лота, на продажу был выставлен «использованный премьер-министр», необходимости в котором больше нет. Коробка и инструкция к «товару» не прилагалась.

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«Должен забрать покупатель. Продавец не готов дотрагиваться до товара», – говорилось в описании.

На момент создания скриншота за Кэмерона предлагали £65,9 тыс. Тогда до конца торгов оставалось пять дней.

Ранее президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси выставили на продажу на eBay.

Также американская художница безуспешно пыталась продать на eBay портрет голого кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.