Премьер Нидерландов уверен, что голландцы проголосуют за ассоциацию с Украиной

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью Nieuwsuur, сообщает Европейская правда.

"Я уверен в мудрости Нидерландов. Я думаю, что большинство проголосует "за" на референдуме 6 апреля, в интересах развития торговли и стабильности в Европе", - отметил он.

"Это важно, ведь мы живем в смутные времена", - подчеркнул Рютте.

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"Это соглашение-не о членстве в ЕС, не о деньгах и не о безвизовом режиме", - отметил голландский премьер.

"Украина вне ЕС, но на краю Европы. Мы заинтересованы в стабильности в этой стране, в развитии экономики и верховенстве права", - подчеркнул он.

Рютте также опроверг тезис оппонентов, что Соглашение об ассоциации будет способствовать разобщенности Украины.

"Россия оккупировала части страны и нанесла значительный ущерб в других частях. Говорить, что это спровоцировал ЕС, это перевернуть суть", - отметил премьер Нидерландов.

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Как сообщал УНИАН, депутат нижней палаты парламента Нидерландов от партии D66 Кейс Ферхувен, который является одним из ключевых лоббистов соглашения об ассоциации с Украиной, признал, что парламент не станет ее ратифицировать в случае отрицательного результата референдума.