Пассажир британского лоукостера надел на себя всю одежду из чемодана, чтобы сэкономить

Об этом во вторник, 29 марта пишет Лента.ру сл ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что 32-летний Мэтт Боттен (Matt Botten) летел из Лондона в Рейкьявик. Решив не тратить дополнительные 45 фунтов стерлингов (64 доллара) за перевозку чемодана в багажном отсеке, мужчина надел все взятые с собой вещи. Боттену пришлось облачиться в несколько футболок, джемперов и джинсов. Сменную пару обуви он засунул в карманы брюк.

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Несмотря на то, что странный внешний вид мужчины насторожил секьюрити аэропорта, Боттену разрешили пройти на борт.

Издание сообщает, что летом 2015 года другой пассажир EasyJet, направлявшийся из Лондона в Глазго, надел на себя шесть футболок, четыре джемпера, три пары джинсов, двое шорт, два пиджака и две кепки. Из-за большого количества одежды мужчина потерял сознание от теплового удара.