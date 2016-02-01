Стюардессы американской авиакомпании подрались во время полета

Причиной потасовки бортпроводниц стало разногласие по поводу рабочего процесса во время полета. Две стюардессы сошлись в кулачном бою, а третья - безуспешно пыталась разнять коллег, передает Lenta.ru со ссылкой на eTurboNews. В итоге она была травмирована ссорящимися и доложила об этом командиру лайнера.

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После этого было решено совершить незапланированную посадку в Солт‑Лейк‑Сити. Пассажирам пришлось оставаться на своих местах в течение 80 минут, после чего самолет вылетел в Миннеаполис уже без зачинщиц драки.

В январе было зафиксировано несколько случаев необычного поведения во время полета. Так, 29 января пассажир компании Israir попытался открыть дверь лайнера в полете. Несколькими днями ранее, 26 января, сообщалось, что немецкий турист ради шутки открыл аварийный выход самолета компании Jet Airways, следовавшего из Абу-Даби в Мумбаи. Инцидент произошел после приземления лайнера.

Кроме того, в ноябре 2015 года пассажир летевшего из Бухареста в Осло самолета авиакомпании Wizz Air попытался выломать дверь в кабину пилотов. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту шведского города Мальме.