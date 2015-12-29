Британские СМИ назвали самых ярких авиапассажиров года

В частности, The Daily Mail составила подборку самых ярких случаев в самолетах. Первым в рейтинге идет случай, когда рейс авиакомпании Delta из Кливленда в Нью-Йорк задержался на 11 часов, так что почти все пассажиры отказались от билетов или сменили их. Почти, но не все - два самых терпеливых клиента остались до конца и полетели указанным рейсом вдвоем.

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Второе место занял юный вокалист музыкальной группы, который не хотел переплачивать за багаж и перед вылетом надел на себя весь свой гардероб, который планировал взять с собой. Вышло целых 12 слоев одежды. В итоге во время полета он потерял сознание от теплового удара.

На третьем месте опасный случай: пассажир, летевший рейсом Shenzhen Airlines, заставил изрядно понервничать экипаж и попутчиков - он пытался поджечь салон. Но, к счастью, был обезврежен усилиями других пассажиров. Соцсети взволновало драматичное видео с криками перепуганных стюардесс, снятое в момент инцидента.

Также британские СМИ отметили случай, когда американка Келли Кигз, наблюдавшая за выяснением отношений между мужчиной и женщиной - соседями по ряду, решила вести онлайн-трансляцию в "Твиттере". В итоге за перипетиями событий следили тысячи человек по всему миру.

Не остался без внимания и случай когда, тучный пес по кличке Хэнк совершил полет в первом ряду первого класса. Из-за своих размеров пес попросту больше никуда бы не поместился. Причина в болезни, которая привела к тому, что собака может передвигаться только на специальной коляске. Хэнк своим появлением в аэропорту растрогал всех: других пассажиров, сотрудников авиакомпании, пользователей соцсетей.

Также СМИ отметили редкий случай: когда самолет авиакомпании China Airlines приземлился на Аляске, на его борту было на одного пассажира больше, чем когда он вылетал из Тайваня. Дело в том, что одна из пассажирок в полете родила ребенка. Роды принял врач, оказавшийся на борту, при помощи стюардесс.

Также британские СМИ приводят такой случай: представьте - вы заходите в самолет, но ваше место уже занял человек, который практически является вашей копией. Именно это произошло с рыжебородыми попутчиками Нилом Дугласом и Робертом Стирлингом на рейсе Ryanair. Селфи двух "близнецов" облетело СМИ по всему миру.