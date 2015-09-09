Самолет Air Malta вернулся в аэропорт ради забытых пассажиров

Через 40 минут после вылета капитан по громкой связи объявил пассажирам, что лайнер возвращается на Мальту ради оставленных в терминале аэропорта пассажиров, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. После того, как забытые пассажиры поднялись на борт, самолет снова поднялся в воздух, а затем благополучно приземлился в аэропорту Манчестера.

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The Times of Malta уточняет, что инцидент произошел 28 августа, первоначально в авиакомпании заявили, что борт вернулся из-за мер предосторожности. Это произошло после того, как были выявлены расхождения в числе пассажиров и количества багажа на борту.

Позднее глава службы безопасности Air Malta заявил, что процедура была проведена не по регламенту. По его словам, в связи со случившимся были опрошены 11 членов экипажа. Отмечается, что инцидент обошелся авиакомпании в 2 тыс. евро.

Это не первый инцидент с авиалайнерами Air Malta за последнее время. В апреле воздушноесудно авиакомпании "нарисовало" в небе над Средиземным морем контуры двух сердец. Сначала пилот Airbus A319-111 выбрал в качестве траектории полета одно большое сердце, а затем добавил к нему второе, но меньшего размера. После этого самолет вернулся обратно в мальтийский аэропорт.