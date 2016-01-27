Вице-президента Microsoft уличили в использовании продукции конкурентов
Вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре был уличен на использовании iPhone - смартфона конкурирующей компании Apple.
Как передает "Лента.ру", это выяснилось благодаря сообщению в его "Твиттере", опубликованом 26 января из японского города Киото с помощью iPhone.
Один из пользователей соцсети поинтересовался у Бельфиоре, смартфон какого поколения он выбрал. Вице-президент Microsoft в свою очередь ответил, что снимок был сделан на компактную камеру Sony RX-100, после чего отправлен на iPhone.
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В свое оправдание он заявил, что ему необходимо быть в курсе достоинств и недостатков продукции конкурентов.
Бельфиоре возглавляет подразделение, разрабатывающее мобильную версию операционной системы Windows Phone. Отмечается, что на данный момент он находится в многомесячном отпуске.