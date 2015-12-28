Тренера сборной Анголы с футбола уволили за неявку на работу после Рождества

Тренер со своей стороны утверждает, что находился в отеле, где проживает команда, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. В связи с этим Филемон пообещал собрать в ближайшие дни пресс-конференцию, на которой расскажет о настоящих причинах своего увольнения. Кроме того, он сообщил, что Федерация футбола Анголы не платила ему зарплату на протяжении 8 месяцев.

Филемон занимал пост главного тренера с августа 2014 года. Сборная Анголы не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, проиграв во втором раунде квалификации сборной ЮАР.

Ангольские футболисты только один раз принимали участие в финальной стадии чемпионата мира. В 2006 году в Германии команда проиграла на групповом этапе сборной Португалии, а также сыграла вничью с мексиканцами и иранцами. В плей-офф турнира сборная Анголы выйти не смогла.