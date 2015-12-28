Тренера сборной Анголы с футбола уволили за неявку на работу после Рождества
Главного тренера сборной Анголы по футболу Ромеу Филемона уволили за неявку на работу после рождественских праздников.
Тренер со своей стороны утверждает, что находился в отеле, где проживает команда, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. В связи с этим Филемон пообещал собрать в ближайшие дни пресс-конференцию, на которой расскажет о настоящих причинах своего увольнения. Кроме того, он сообщил, что Федерация футбола Анголы не платила ему зарплату на протяжении 8 месяцев.
Филемон занимал пост главного тренера с августа 2014 года. Сборная Анголы не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, проиграв во втором раунде квалификации сборной ЮАР.
Ангольские футболисты только один раз принимали участие в финальной стадии чемпионата мира. В 2006 году в Германии команда проиграла на групповом этапе сборной Португалии, а также сыграла вничью с мексиканцами и иранцами. В плей-офф турнира сборная Анголы выйти не смогла.