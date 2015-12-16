Козел Тимур выгнал друга-тигра из убежища в Приморье во время снегопада

Об этом сообщили в администрация парка, передает Би-би-си.

"Интересный момент удалось наблюдать во время снегопада: Амур попытался прилечь в убежище, которое скрывает от осадков, но настойчивый Тимур сразу прибежал, и тигр ретировался, уступив свое "коронное" место Тимуру", - сообщается на сайте сафари-парка.

Читайте такжеПриморский сафари-парк отказался от кормления тигра Амура козами (фото)

Ранее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.

Напомним, сафари-парк отказался в дальнейшем кормить Амура козами, ранее входившими в его привычный рацион.

В свою очередь руководитель программы Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия России Владимир Кревер также прогнозировал, что тигр в итоге съест Тимура, когда достаточно проголодается.