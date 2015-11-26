В Приморье отданный на съедение тигру козел выгнал его из дома (фото, видео)
В сафари-парке в Шкотовском районе Приморского края России тигр Амур подружился с козлом, которого ему прислали на съедение.
Об этом говорится в сообщении сафари-парка.
Отмечается, что обитающие в парке тигры дважды в неделю едят живую добычу, в частности тигр Амур умеет охотиться на коз и кроликов.
"Недавно тигру попался козел, которого он есть не захотел, и все потому что, козел оказался очень смелым. Козла никто не научил бояться тигра. И Амур решил не связываться с таким смелым козлом, есть его не стал", - заявляют в парке.
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Сотрудники парка назвали его Тимуром за бесстрашное поведение перед хищником.
"Мало того, козел выжил Амура из собственной спальни, и сам спит на его месте уже четвертые сутки. Амуру пришлось перебраться на крышу убежища. Назвали смельчака Тимуром, это достойное имя для такого бесстрашного животного", - отмечают в парке.
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По утверждению сотрудников парка, днем Амур и Тимур дружно выходят в большую вольеру и гуляют вместе.
"Тимур принял Амура за вожака, и всюду следует за ним. Бесстрашие Тимура и осторожность Амура привели к такому парадоксальному результату", - подчеркивается в сообщении.