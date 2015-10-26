Уборщики итальянского музея уничтожили инсталляцию, приняв ее за мусор (фото)

По информации издания, в ночь на субботу, 24 октября, на территории «Музеона» проходило торжественное мероприятие, а клининговый персонал заступил на смену утром в воскресенье. По прибытии на работу уборщики обнаружили разбросанные по полу пустые бутылки, окурки, конфетти и даже обувь и предметы одежды. Увидев все это, они решили навести в помещении порядок, передает Lenta.ru.

Читайте такжеЮноша пытался украсть черепицу из Помпеев для покупки iPhone

Впоследствии, однако, выяснилось, что хаос являлся не свидетельством бурной ночи, а выставкой современного искусства под названием «Мы собирались танцевать всю ночь». Экспозиция, по задумке ее авторов, отсылает зрителей к вечеринкам и бесчинствам итальянских политиков 1980-х.

«Конечно, мы предупреждали персонал, чтобы они не убирали экспозицию. Мы говорили им, чтобы они привели в порядок фойе, поскольку именно там проходило мероприятие вечером в пятницу. Очевидно, они перепутали инсталляцию с фойе», — рассказала куратор галереи Летиция Рагальиа (Letizia Ragaglia).

The Local отмечает, что выставка была уничтожена не до конца. Уборщики осознали свою ошибку уже после того, как расфасовали мусор по мешкам для стекла и пластика, но до того, как выбросить его. Рагальиа пообещала восстановить инсталляцию по фотографиям.