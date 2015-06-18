Кусок ткани из Древнего Египта продали на аукционе за более 370 тысяч евро
Исключительно редкое произведение искусства Древнего Египта – погребальное полотно, возраст которого превышает три тысячи лет, продано на аукционе в Париже за 374 тысяч евро.
Покупка была совершена по телефону. Имя покупателя не сообщается. Об єтом сообщает Русская служба Би-би-си.
В мире сохранилось всего около 20 артефактов, подобных тому, что был продан аукционным домом Piasa. Почти все они находятся в музеях, таких как Лувр и Музей Метрополитен в Нью-Йорке.
Размер текстильного фрагмента составляет на 29 на 21 см.
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Ранее кусок погребальной пелены, на котором изображен сидящий на затейливо украшенном кресле человек, названный "Та-неджем", принадлежал миллиардеру Артуру Саксу.
Сакс купил покрывало, которое некогда украшало погребальный саркофаг, в 1927 году и подарил его сначала своей жене, а потом – любовнице.