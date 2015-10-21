В Вене открыли курсы красивой ходьбы на каблуках для мужчин

Как передает "Лента.ру", большой интерес к этому местные жители стали проявлять после конкурса "Евровидение".

Курсы получили название Men In Heels. Они начнутся с 30 октября и будут проводиться по вечерам. Стоимость полуторачасового занятия — 45 евро.

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Организаторы полагают, что хождение на каблуках может стать трендом среди представителей сильной половины человечества. Курсы ведут танцовщица Мари-Кристин Шерцер и дрэг-квин (этим термином обозначают артистов мужского пола, переодевающихся в женщин) Гельмут Фиксль.

Победителем песенного конкурса "Евровидение" в 2014 году стал австрийский певец Том Нойвирт, больше известный под псевдонимом Кончита Вурст. На сцене он появился в женском платье и с бородой. По признанию артиста, так он выступает в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В июне 2015 года фото Вурст с обнаженным торсом появилось на обложке журнала Rolling Stone.