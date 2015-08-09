В Техасе судья вынес хулигану необычный приговор: тюрьма или брак
12:30, 09 августа 2015Курьёзы
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В Техасе мировой судья Рэндалл Роджерс вынес интересный приговор местному жителю Джостену Банди, признанному виновным в драке с бывшим бойфрендом его девушки Элизабет Джейнз.
Банди не согласился на тюрьму / ТСН
Судья предоставил Банди выбор: либо сесть в тюрьму на 15 суток, либо жениться на своей девушке не позднее 30 дней с момента вынесения приговора, передает Русская служба Би-би-си.
Пара выбрала второй вариант, и им пришлось тут же в суде официально оформить свое обязательство.
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В интервью местному телеканалу KLTV невеста призналась, что они с Банди в любом случае собирались пожениться, однако планировали сделать это позже, когда соберут достаточно денег на большую свадьбу.
Джостен Банди утверждает, что не согласился на тюрьму, так как из-за этого мог потерять работу.
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