В Техасе судья вынес хулигану необычный приговор: тюрьма или брак

Судья предоставил Банди выбор: либо сесть в тюрьму на 15 суток, либо жениться на своей девушке не позднее 30 дней с момента вынесения приговора, передает Русская служба Би-би-си.

Пара выбрала второй вариант, и им пришлось тут же в суде официально оформить свое обязательство.

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В интервью местному телеканалу KLTV невеста призналась, что они с Банди в любом случае собирались пожениться, однако планировали сделать это позже, когда соберут достаточно денег на большую свадьбу.

Джостен Банди утверждает, что не согласился на тюрьму, так как из-за этого мог потерять работу.