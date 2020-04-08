Во Франции шоколатье сделал пасхальные яйца в форме коронавируса (фото)

Креативный десерт мастер создавал в своей кондитерской.

В преддверии празднования Пасхи во Франции местный шоколатье Жан-Франсуа Пре в своей кондитерской создал пасхальные яйца в форме коронавируса.

Франция, как и большинство стран мира, сейчас борется с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее УНИАН писал, как в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги.