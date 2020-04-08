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Во Франции шоколатье сделал пасхальные яйца в форме коронавируса (фото)

16:04, 08 апреля 2020
Курьёзы
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В преддверии празднования Пасхи во Франции местный шоколатье Жан-Франсуа Пре в своей кондитерской создал пасхальные яйца в форме коронавируса.

Франция, как и большинство стран мира, сейчас борется с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее УНИАН писал, как в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги.

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