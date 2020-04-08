Во Франции шоколатье сделал пасхальные яйца в форме коронавируса (фото)
16:04, 08 апреля 2020Курьёзы
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Креативный десерт мастер создавал в своей кондитерской.
В преддверии празднования Пасхи во Франции местный шоколатье Жан-Франсуа Пре в своей кондитерской создал пасхальные яйца в форме коронавируса.
Франция, как и большинство стран мира, сейчас борется с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее УНИАН писал, как в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги.
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