Рулон, который можно съесть: в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги (фото)

Наблюдающийся дефицит туалетной бумаги из-за пандемии коронавируса, как оказалось, многих вдохновляет.

В немецком городе Дортмунд местный пекарь Тим Кортем печет торты в виде рулона туалетной бумаги.

Читайте также"Сервис по доставке груди": американцам еду привозят обнаженные стриптизерши (фото, видео)Такие десерты он начал изготавливать в связи распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19.

Как известно, после введения карантина люди ринулись в супермаркеты пополнять запасы продуктов питания и средств личной гигиены.

Из-за этого в магазинах стали наблюдать дефицит круп, мучных изделий и туалетной бумаги. Не исключение и украинские супермаркеты.