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Рулон, который можно съесть: в Германии пекарь делает торты в виде туалетной бумаги (фото)

14:45, 26 марта 2020
Курьёзы
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В немецком городе Дортмунд местный пекарь Тим Кортем печет торты в виде рулона туалетной бумаги.

Читайте также"Сервис по доставке груди": американцам еду привозят обнаженные стриптизерши (фото, видео)Такие десерты он начал изготавливать в связи распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19.

Как известно, после введения карантина люди ринулись в супермаркеты пополнять запасы продуктов питания и средств личной гигиены.

Из-за этого в магазинах стали наблюдать дефицит круп, мучных изделий и туалетной бумаги. Не исключение и украинские супермаркеты.

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