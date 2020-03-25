В Индии ребенка назвали в честь коронавируса
09:43, 25 марта 2020Курьёзы
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Идею назвать ребенка в честь вирусной инфекции предложил дядя новорожденной девочки.
Фото: REUTERS
В Индии новорожденную девочку назвали Корона - в честь коронавируса COVID-19.
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Об этом сообщает DH.
Обосновывая это имя, дядя ребенка Нитеш Трипати сказал, что коронавирус «объединил» общество и «вдохновил» людей вести коллективную борьбу с ним.
«Вирус, несомненно, опасен. Он убил так много людей в мире. Но он также привил нам много хороших привычек», - добавил он, заявив, что новорожденный был назван в честь COVID-19 после консультации с матерью и отцом, а также с другими членами семьи.
«Этот ребенок станет символом единства людей в борьбе с вирусом», - уверен дядя новорожденной.
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