Кулинарные уроки и "каннабис-йога": в США откроется летний лагерь для любителей марихуаны

В американском штате Колорадо в июле откроется первый летний лагерь CannaCamp для любителей марихуаны. Как сообщает The Daily Mirror, участникам предложат взять с собой коноплю, чтобы вместе употреблять ее в рекреационных целях (для получения удовольствия — ред.), передает Lenta.ru.

Посетители CannaCamp смогут принять участие в кулинарных уроках с использованием марихуаны, пройти специальный массаж, попробовать свои силы в художественной мастерской, а также посетить «каннабис-йогу». Кроме того, на территории лагеря, который расположится на 70 гектарах, будет работать стеклодувная мастерская, где гости смогут изготовить бонги.

Организаторы мероприятия отметили, что лагерь является первым и единственным в своем роде. Генеральный директор компании Mary Jane Group, которая организовывает CannaCamp, Джоэл Шнайдер (Joel Schneider) уточнил, что в лагере будет создана безопасная и удобная среда для того, чтобы посетители смогли насладиться марихуаной.

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В ноябре 2013 года в Колорадо был проведен референдум, по результатам которого каннабис был полностью легализован в медицинских и рекреационных целях. Согласно новым нормам, марихуана продается по тем же правилам, что и алкоголь, и облагается такими же налогами.

На федеральном уровне употребление марихуаны в США остается незаконным. В 21 штате ее курение разрешено в медицинских целях (по рекомендации врача).