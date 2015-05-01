Британский миллиардер посоветовал Украине регулировать продажу марихуаны

Об этом заявил член Глобальной комиссии по вопросам наркополитики сэр Ричард Брэнсон во время лекции в Киеве, сообщает Инсайдер.

В частности он заявил, что Украина - одна из худших стран в войне с наркотиками.

"Новое правительство должно радикально реформировать всё, что сейчас происходит в Украине. В том числе и в этом вопросе, чтобы ваша наркополитика не была в сто раз хуже, чем в России", - заявил он.

Читайте такжеBBC: Семья Боба Марли запускает первый бренд марихуаныПо его мнению, из-за жесткого законодательства и коррупции в Украине "тюремный срок за наркотики получают бедные люди, которые не могут откупиться".

"Как с этим разобраться? Нужно регулировать продажу марихуаны. Как это происходит во многих американских штатах: 28 разрешили продажу медицинской марихуаны, 5 – вообще её легализировали.

Налог, который вы получаете с такого регулирования, может использоваться для решения проблем алкоголизма, тех же наркотиков, на образовательную работу и здравоохранение, в общем", - сказал Брэнсон.

Он также считает, что сейчас ситуация в Украине выглядит похожей на 1920-1930-е годы в США, когда предприимчивые люди сколотили состояние на "сухом законе" - 99,9% людей, потребляющих марихуану, не имеют никаких проблем с тем, чтобы её достать.

"Если вы регулируете этот процесс, то вам легче рассказать людям, что менее пагубно и несёт пользу. Пусть уж лучше на этом зарабатывает государство, чем организованная преступность", - считает Брэнсон.