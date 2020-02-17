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Американка нашла в мусорном баке сотни брендовых бюстгальтеров Victoria's Secret

17:13, 17 февраля 2020
Курьёзы
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Американка нашла на мусорке сотни брендовых бюстгальтеров / shostka.info

Об этом сообщает Business Insider.

Читайте такжеМолодожены перебрали 30 тонн мусора в поисках обручальных колецПо ее словам, большое количество нижнего белья выбросили из-за закрытия магазина.

«Все они идут на свалку, хотя их могли раздать бездомным. Мне кажется, что это пустая трата денег. К тому же какой матери, живущей в приюте, не хотелось бы получить новый бюстгальтер от Victoria's Secret?» – возмутилась она.

Пресс-секретарь компании подтвердил, что выброшенная продукция действительно принадлежала бутику, который находился неподалеку.

«Мы сожалеем о случившимся. В связи с закрытием магазина все вещи из примерочных непригодного состояния, в том числе и бюстгальтеры, были выброшены. Однако оставшийся ассортимент распределили среди других точек продаж марки», – заявил сотрудник кампании.

Ранее УНИАН сообщал, как в США мужчина купил старый диван и нашел в нем 43 тысячи долларов.

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