В России предлагают запретить велосипедистам ездить без водительских прав

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов предложил МВД ввести удостоверения на право управления велосипедами, обязав их владельцев сдавать экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД).

Об этом ТАСС сообщил сам парламентарий.

Милонов уже обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать порядок аттестации на знание ПДД для велосипедистов и вынести соответствующую инициативу на рассмотрение правительства.

"Популярность велосипедов в России растет с каждым годом. Но многие велосипедисты, которые пользуются дорогами общего пользования, элементарно не знают правил, тем самым создают опасность для себя и других участников движения", - сказал Милонов.

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По его словам, запрет для велосипедистов на езду без сдачи экзаменов должен распространяться лишь на крупные города. "Речь идет, в первую очередь, о Москве, Петербурге, возможно, столицах федеральных округов, городах-миллионниках. В более мелких населенных пунктах проблема так остро не стоит, там нет такого напряженного движения", - пояснил депутат.

Он напомнил, как в 2013 году были введены права категории М для управления мопедами и скутерами.

"Этому предшествовала большая озабоченность в обществе многочисленными авариями с участием этих транспортных средств, управление которыми не было регламентировано и (было) доступно даже несовершеннолетним, как и управление велосипедами", - отметил депутат.