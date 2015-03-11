В России предлагают бойкотировать "Евровидение" и организовать свой евроазиатский конкурс

Депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с предложением рассмотреть вопрос о бойкоте со стороны России музыкального конкурса "Евровидение". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата.

"По мнению парламентария, участие российских музыкантов в конкурсе будет означать отказ от линии духовного и идеологического оздоровления страны", - пояснили в пресс-службе.

По мнению Милонова, который известен своей нетерпимостью к представителям секс-меньшинств, выступление победителя прошлогоднего конкурса Кончиты Вурст (представитель Австрии) было оскорблением миллионов его соотечественников.

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"То, что там (на "Евровидении") происходит последние годы - особая форма глумления над искусством музыки и навязывание нездоровых культурных пристрастий", - заявил Милонов.

В связи с этим он предложил министру культуры РФ поддержать идею организации нового евроазиатского музыкального конкурса, "который будет соответствовать вкусам и традициям миллионов граждан разных стран".

"Наша страна достигла того уровня, когда сама может определять культурный вектор развития самой себя и своих ближайших союзников", - утверждает депутат.

Среди потенциальных участников нового музыкального конкурса он видит Белоруссию, Казахстан, Армению, Азербайджан, Грецию, Кипр, Сербию и другие.