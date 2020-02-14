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В Пакистане родственники невесты на свадьбе узнали, что жених уже дважды женат (фото)

16:28, 14 февраля 2020
Курьёзы
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Рафик Сиддики не сказал никому, что у него уже есть две жены / bbc.com

Об этом пишет ВВС.

Читайте такжеВ Китае парень пошел на преступление, чтобы не женитьсяИнцидент произошел в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался отыграть свадьбу, но его планы сорвала внезапно появившаяся на мероприятии первая супруга. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак.

Стоит подчеркнуть, что многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться.

Но Сиддики не поставил никого в известность, поэтому о предыдущих женах невеста узнала уже на церемонии бракосочетания.

Ранее УНИАН сообщал, как муж нашел в сети порно-ролик с женой и потребовал развод.

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