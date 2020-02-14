В Пакистане родственники невесты на свадьбе узнали, что жених уже дважды женат (фото)

Мужчину выгнали со свадьбы.

В Пакистане разъяренные родственники невесты выгнали со свадьбы жениха после того, как на бракосочетание явилась его первая супруга.

Об этом пишет ВВС.

Читайте такжеВ Китае парень пошел на преступление, чтобы не женитьсяИнцидент произошел в городе Карачи, где местный житель Асиф Рафик Сиддики намеревался отыграть свадьбу, но его планы сорвала внезапно появившаяся на мероприятии первая супруга. Женщина сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже женат на двух женщинах и собирается вступить в третий по счету брак.

Стоит подчеркнуть, что многоженство разрешено в Пакистане законом, но мужчина обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен, прежде чем снова жениться.

Но Сиддики не поставил никого в известность, поэтому о предыдущих женах невеста узнала уже на церемонии бракосочетания.

Ранее УНИАН сообщал, как муж нашел в сети порно-ролик с женой и потребовал развод.