Андрею Богдану запретили входить в кондитерскую в Киеве – СМИ (фото)

На днях Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану запретили входить в столичную кафе-кондитерскую.

Фото с соответствующим объявлением на дверях заведения появилось на сайте Страна.

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По информации СМИ, заведение принадлежит бизнесмену Михаилу Бродскому.

Персонал кондитерской пояснил журналистам, что объявление появилось по указанию собственника, поскольку Богдан является «нежелательным гостем».

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса главы государства. Перед этим Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.