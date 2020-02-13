Ошиблись на век: в Британии попросили, чтобы личность 101-летнего дедушки подтвердили его родители (видео)

Итальянец, который переехал в Британию в 54 года назад, имеет 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков.

Британское министерство внутренних дел ошиблось на века и ошарашило 101-летнего мужчину, что его личность должны подтвердить родители.

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Как говорится в сюжете ТСН, инцидент произошел, когда итальянец подавал заявку на пребывание в стране после Brexit. Очевидно, в системе произошел сбой, и она решила, что дедушке 1 год вместо 101 - следовательно, попросила, чтобы родители подтвердили его возраст.

Помощник, который помогал дедушке, обратился к чиновникам и те извинились и попросили подтвердить, что тот находится в стране в течение 5 последних лет.

Итальянец, который переехал в Британию 54 года назад, имеет 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков. Семья мужчины уверяет, что дедушка получает в стране пенсию. Следовательно, все его данные у чиновников уже есть и считает, что действие системы обижает дедушку.