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В Великобритании снизят порог дохода для мигрантов, которые хотят переехать в страну

17:11, 10 февраля 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Свобода передвижения в Великобританию и из нее завершится в конце 2020 года, и новые британские правила иммиграции также будут применяться к гражданам ЕС.

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Они должны включать минимальный доход в размере 25 600 фунтов стерлингов, что уменьшится с нынешнего минимума в 30 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее руководители предприятий и профсоюзы государственных служб жаловались, что они столкнутся с дефицитом рабочей силы.

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