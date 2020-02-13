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Жители Днепра слепили из снега патрульный автомобиль и позвонили копам (фото)

01:10, 13 февраля 2020
Курьёзы
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Для правдоподобности макет автомобиля раскрасили разноцветными баллончиками / фото: "Информатор"

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Об этом сообщает "Информатор".

Кто слепил из снега полномасштабный макет полицейской машины -  неизвестно. Для правдоподобности его еще и раскрасили разноцветными баллончиками.

На спецлинию "102" позвонила якобы одна из жительниц двора. Она сообщила, что увидела брошенный служебный автомобиль, который полностью покрыт снегом и стоит во дворах на улице Холодильной. Правоохранители направили экипаж, чтобы проверить информацию.

Приехав на место, полицейские увидели только макет, сделанный из снега. Женщину, звонившую в полицию, так и не нашли. Инспекторам оставалось лишь сообщить о ложном вызове командирам и продолжить патрулирование.

фото: "Информатор"

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