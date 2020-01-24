В Австралии поссум пробрался в университет и разгромил кабинет доктора антропологии (фото)

Выяснилось, что животное провалилось в помещение сквозь потолок.

В австралийской Канберре маленький поссум пробрался в кабинет национального университета и перевернул там все вверх дном.

Как пишет Bored Panda, обнаружила зверька доктор антропологии Бри Блейкман, которая утром пришла на работу.

Читайте такжеВ Грузии бездомная собака помогает детям переходить дорогу (видео)«Я открыла дверь и увидела, что некоторые картины аборигенов на коре, которые были прислонены к книжным шкафам, лежали на полу – как и листы карт и книги. Я подумала, что ко мне кто-то вломился… Кабинет выглядел так, будто его разгромили. А затем я увидела этого милейшего малыша, который прятался за компьютером», – рассказала девушка.

Выяснилось, что поссум провалился сквозь потолок. Операция по его поимке растянулась более чем на двое суток: вызванные Блейкман специалисты принесли свежие фрукты и клетку, куда, по их замыслу, должен был забраться поссум. Но он решил иначе: просто покинул офис самостоятельно.

В соцсетях поссум стал мемом о тяжелых понедельниках и нелюбимой работе.

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