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В Австралии поссум пробрался в университет и разгромил кабинет доктора антропологии (фото)

14:38, 24 января 2020
Курьёзы
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В соцсетях его фото уже успело стать мемом / boredpanda

Как пишет Bored Panda, обнаружила зверька доктор антропологии Бри Блейкман, которая утром пришла на работу.

Читайте такжеВ Грузии бездомная собака помогает детям переходить дорогу (видео)«Я открыла дверь и увидела, что некоторые картины аборигенов на коре, которые были прислонены к книжным шкафам, лежали на полу – как и листы карт и книги. Я подумала, что ко мне кто-то вломился… Кабинет выглядел так, будто его разгромили. А затем я увидела этого милейшего малыша, который прятался за компьютером», – рассказала девушка.

Выяснилось, что поссум провалился сквозь потолок. Операция по его поимке растянулась более чем на двое суток: вызванные Блейкман специалисты принесли свежие фрукты и клетку, куда, по их замыслу, должен был забраться поссум. Но он решил иначе: просто покинул офис самостоятельно.

В соцсетях поссум стал мемом о тяжелых понедельниках и нелюбимой работе.

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