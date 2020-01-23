Обрадовались снегу: в России из цирка сбежали две слонихи (видео)
В российском Екатеринбурге из цирка при погрузке для транспортировки в Петербург сбежали две индийские слонихи.
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Отмечается, что 45-летняя слониха Карла и 50-летняя Рании выступали в городе на гастролях, и сегодня их должны были переправить в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке. Однако едва оказавшись на улице, «слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей».
Слониха Рании осталась у дерева, а Карла через дорогу пошла к сугробу.
«Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга», – говорится в сообщении цирка.
В Екатеринбурге во время прогулки сбежали цирковые слоны. Как это произошло, история умалчивает, но судя по кадрам очевидцев, которые запечатлели безуспешность попыток вручную остановить животное, это было несложно. ⠀ И всё же беглецов поймали и вернули домой. ⠀ В цирк теперь можно уже не ходить. ⠀ Видео из телеграм-канала Екатеринбург №1. #цирквгороде #Екатеринбург #слоны
Ранее УНИАН сообщал, как в Индии слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.