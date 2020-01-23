Обрадовались снегу: в России из цирка сбежали две слонихи (видео)

45-летняя слониха Карла и 50-летняя Рании сбежали перед транспортировкой в Петербург.

В российском Екатеринбурге из цирка при погрузке для транспортировки в Петербург сбежали две индийские слонихи.

Читайте такжеВ Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу (видео)Об этом говорится в официальном сообщении цирка.

Отмечается, что 45-летняя слониха Карла и 50-летняя Рании выступали в городе на гастролях, и сегодня их должны были переправить в Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке. Однако едва оказавшись на улице, «слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей».

Слониха Рании осталась у дерева, а Карла через дорогу пошла к сугробу.

«Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга», – говорится в сообщении цирка.

Ранее УНИАН сообщал, как в Индии слон разогнал людей с пикника и съел всю еду.