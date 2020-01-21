Американец нашел в старом диване 40 тысяч долларов (видео)

Софа была набита деньгами – купюрами по 20, 50 и 100 долларов.

Житель американского Мичигана в старом диване нашел 40 тысяч долларов.

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Как говорится в сюжете ТСН, мебель мужчина приобрел в комиссионном магазине. И спать на диване было крайне неудобно, поэтому решил заглянуть под обивку. Каким же было его удивление, когда увидел, что софа набита деньгами – купюрами по 20, 50 и 100 долларов.

Что делать с находкой, американец посоветовался с адвокатом. Тот заверил, что деньги можно оставить себе. Но мужчина решил иначе – через магазин он разыскал предыдущих владельцев и вернул найденные деньги. А вот сам диван мужчина оставил себе.