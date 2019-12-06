Чтобы муж не уходил: британка построила паб в своем дворе

Женщине надоело, что ее муж проводил большую часть времени со своими друзьями в барах.

Жительница английского города Ньютон-Эббот, графство Девон, Джейн Тэппер построила паб в собственном саду, чтобы ее муж не уходил из дома.

Читайте такжеТребовала секса: в Британии 24-летнюю пассажирку ночного поезда арестовали за домогательства (видео)

Об этом сообщает The Mirror.

Женщине надоело, что ее муж уходил с друзьями в питейные заведения и там проводил большую часть времени. На свою идею женщина потратила почти 18 тысяч фунтов стерлингов: 15 тысяч ушло на подготовку территории, а почти 3 тысячи на строительство помещения.

Свой паб предприимчивая жена назвала «Трактир Собачья конура». Он так понравился ее супругу и его друзьям, что теперь они практически все время проводят в новом пабе.

Как сообщал УНИАН, житель штата Аризона (США) выиграл в лотерею 14,6 миллиона долларов, но не пришел, чтобы забрать выигрыш.