В США мужчина выиграл $15 миллионов, но не забрал их

Этот проигрыш побил установленный в 1999 году рекорд. Тогда сумма составила всего 4 миллиона долларов.

Житель штата Аризона (США) выиграл в лотерею 14,6 миллиона долларов, но не пришел, чтобы забрать выигрыш.

Об этом пишет USA Today.

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Победителю дали 180 дней, чтобы забрать многомиллионный приз. Но даже через полгода тот не появился. В понедельник он окончательно потерял возможность забрать деньги.

Этот проигрыш побил установленный в 1999 году рекорд. Тогда сумма составила всего 4 миллиона долларов.

Однако деньги зря не пропадут. В Аризонской лотереи уже сообщили, что около 30% выигрыша отдадут на работу общественных адвокатов для детей, пострадавших от насилия.

250 тысяч долларов перечислят на оплату специальной образовательной программы, которая позволит американцам бесплатно посещать некоторые курсы старшей школы и колледжей. Еще 850 тысяч пойдут на программу по разоблачению интернет-преступлений против детей.

Остаток распределят на финансирование новых выигрышей.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки 82-летняя бабушка побила вора, который залез в ее дом.