Толстяк-рекордсмен за три года похудел на 330 килограммов

Сейчас 35-летний мексиканец весит около 260 килограммов.

Мексиканец Хуан Педро Франко за три года похудел на 330 килограммов.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеТолстый кот превратился в атлета и покорил сеть (фото)Отмечается, что уже в шесть лет Франко весил 64 килограмма; к 17 годам его вес составил 229 килограммов. Тогда произошло ДТП, в результате которого он получил серьезные травмы и остался на год прикованным к постели. В результате мексиканец продолжил стремительно набирать вес.

В 2016 году максимальный вес Франко достиг 590 килограммов, и его включили в Книгу рекордов Гиннеса как самого тяжелого в мире человека. Мексиканец не мог встать с постели и шесть лет не покидал свою комнату.

В ноябре 2017 года хирурги уменьшили его желудок вдвое. Перед операцией он три месяца сидел на строгой диете.

Всего мужчина перенес три операции по уменьшению желудка. Сейчас 35-летний мексиканец весит около 260 килограммов и ожидает новой операции по удалению лишней кожи весом 95 килограммов.

Благодаря изменению образа жизни Франко больше не страдает от диабета и артериальной гипертензии. Он может самостоятельно ходить, опираясь на трость.

Сейчас Франко поставил перед собой цель установить новый мировой рекорд – стать человеком, который сбросит больше всего килограммов.