"Утки победили": суд во Франции разрешил птицам крякать

На шум от птиц пожаловался в суд сосед фермера-владельца уток.

Суд в городе Дакс на юго-западе Франции оправдал уток местного фермера. Его сосед обвинял птиц в превышении уровня шума и требовал 3,5 тыс. евро компенсации.

Об этом сообщает Reuters.

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Мужчина около года назад переехал в коммуну Дакс и поселился по соседству с загоном, где содержались птицы. Он пожаловался в суд, что птицы соседа слишком громкие, их кряканье не позволяет ему спать с открытыми окнами и наслаждаться видами сада.

Суд постановил, что шум от стаи около 60 уток и гусей находится в допустимых пределах.

"Утки победили. Я очень рад, потому что не хотел убивать уток", - сказал фермер Доминик Дауте после решения суда.

Как сообщал УНИАН, в итальянском лесу в провинции Тоскана дикие кабаны раскопали и уничтожили тайник преступников с кокаином на 22 тысячи долларов.