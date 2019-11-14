Дикие кабаны нашли тайник преступников с кокаином и разбросали его в лесу

В каком состоянии находятся кабаны после такой "спецоперации", на данный момент неизвестно.

В итальянском лесу в провинции Тоскана дикие кабаны раскопали и уничтожили тайник преступников с кокаином на 22 тысячи долларов.

Читайте такжеВ Австралии голубь воровал искусственные цветы с мемориала и делал из них гнездо (фото)Об этом передает ТСН.

Полиция узнала о происшествии, когда прослушивала телефоны преступников. Они обсуждали потери, которые появились из-за кабанов. Оказалось, что они вырыли из земли упаковки с кокаином и начали разбрасывать их в лесу.

В итоге банду из трех албанцев и одного итальянца арестовали. Двое из них попали за решетку, еще двое – под домашним арестом. А вот в каком состоянии сейчас находятся кабаны, неизвестно.

Как ранее сообщал УНИАН, в техасском приюте кота посадили в «одиночной камеры» за «ночные акции».