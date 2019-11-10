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В Днепре пенсионерка покаталась на тележке из супермаркета (видео)

15:51, 10 ноября 2019
Курьёзы
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Старушку катали в тележке из супермаркета / Youtube, H**vuy Dnepr

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Видео инцидента опубликовали на Youtube-канале «H**vuy Dnepr». По словам автора видео, «поездка» имела место после концерта DZIDZIO вечером 9 ноября.

На видео можно видеть, как одна пенсионерка сидит в тележке, а другая женщина возит ее по парковке.

Ранее в Мариуполе голый мужчина устроил прогулку по торговому центру.

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Теги: #Днепр#пенсионеркапогода в Днепре