В Днепре пенсионерка покаталась на тележке из супермаркета (видео)
15:51, 10 ноября 2019Курьёзы
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По словам автора видео, «поездка» состоялась после концерта DZIDZIO вечером 9 ноября.
Старушку катали в тележке из супермаркета / Youtube, H**vuy Dnepr
Возле торгового центра «Караван» в городе Днепр пожилая женщина решила покататься на тележке из супермаркета.
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Видео инцидента опубликовали на Youtube-канале «H**vuy Dnepr». По словам автора видео, «поездка» имела место после концерта DZIDZIO вечером 9 ноября.
На видео можно видеть, как одна пенсионерка сидит в тележке, а другая женщина возит ее по парковке.
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