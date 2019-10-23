Австралиец дважды сорвал джекпот благодаря ошибке в лотерейном билете

Счастливец случайно заполнил второй ряд в билете теми же номерами, что и первый.

Мужчина из Сиднея выиграл более 710 тыс. фунтов стерлингов благодаря тому, что случайно заполнил строки лотерейного билета одинаковыми числами.

Об этом сообщает Mirror.

Читайте такжеПенсионеры нашли в хламе ценную коробку из-под печенья и разбогатели

Мужчина, имя которого не называется, регулярно покупает лотерейные билеты. Он разработал собственную систему, по которой заполняет билеты. Чтобы увеличить свои шансы на успех, он обозначает те цифры, которые часто выбирались в предыдущих тиражах.

Допустив ошибку, он случайно заполнил второй ряд в билете теми же номерами, что и первый. Благодаря случаю мужчина выиграл 710 тыс. фунтов стерлингов (22,8 млн грн).

Как сообщал УНИАН, житель американского штата Северная Каролина выиграл 344,6 миллиона долларов в лотерею "Powerball" благодаря печенью с предсказаниями.