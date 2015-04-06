Российская полиция показала свастику в репортаже о задержании за демонстрацию свастики

В видеозаписи на официальном сайте управления МВД крупным планом демонстрируется, что именно получилось у задержанных, пишет Медуза.

Как говорится в сообщении на сайте рязанской полиции, свастику на тротуаре выложили два человека. Полицейские задержали их на месте правонарушения. МВД отмечает, что сотрудники полиции «были сильно встревожены произошедшим, ведь действия, которые квалифицируются как публичное демонстрирование нацистской символики, совершались в центре Рязани среди бела дня».

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В России преследуется демонстрация нацистской символики независимо от ее цели, административному взысканию можно подвергнуться и за демонстрацию свастики в образовательных целях, или с целью осуждения.

Так, недавно в Новосибирске оштрафовали блоггера за выложенную в соцсетях фотографию одного из боевиков "ЛНР" с нацистским флагом.