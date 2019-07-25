"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришел?": видео из России с малышом "взорвало" сеть

Пользователи сети с юмором отреагировали на страшилку про Путина.

В сети опубликовали забавное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, чтобы уложить спать, приходом президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий ролик появился в аккаунте Дмитрия Смоловского в TikTok и уже стал вирусным в сети.

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Так, между отцом и малышом произошел такой диалог:

- Будешь спать?

- Не-а.

- А?

- Нет.

- Ты чё, хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?

- Нет.

-Тогда пусть он придёт за тобой и заберёт тебя!

- Нет.

- И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого?

- Нет.

- Спать будешь?

- Да.

- Ну все, тогда спать. Все, глаза закрывай.

"Бедный ребёнок. А как же он пойдет в школу, где кругом висят портреты Путина?", "Ну, зачем делать с ребенка невростеника? А если ему хуйло приснится ночью?", - шутят в комментариях к видео.