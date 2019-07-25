"Хочешь, чтоб за тобой Путин пришел?": видео из России с малышом "взорвало" сеть
В сети опубликовали забавное видео, на котором россиянин пугает своего маленького сына, чтобы уложить спать, приходом президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий ролик появился в аккаунте Дмитрия Смоловского в TikTok и уже стал вирусным в сети.
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Так, между отцом и малышом произошел такой диалог:
- Будешь спать?
- Не-а.
- А?
- Нет.
- Ты чё, хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл?
- Нет.
-Тогда пусть он придёт за тобой и заберёт тебя!
- Нет.
- И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого?
- Нет.
- Спать будешь?
- Да.
- Ну все, тогда спать. Все, глаза закрывай.
"Бедный ребёнок. А как же он пойдет в школу, где кругом висят портреты Путина?", "Ну, зачем делать с ребенка невростеника? А если ему хуйло приснится ночью?", - шутят в комментариях к видео.