Офис президента показал, как Зеленский в шортах искупался в Черном море (видео)

Перед началом рабочего дня в Одессе президент Украины лично "проинспектировал" температуру воды в Черном море.

Президент Владимир Зеленский с главой ОП Андреем Богданом и командой в Одессе в субботу купались в море.

Соответствующее видео обнародовал Офис президента в Facebook. "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в посте.

Как сообщал УНИАН, в субботу во время совещания в Администрации морских портов в Одессе Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.