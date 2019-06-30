Преподаватель КНУ Шевченко показал изъятую на экзамене двухметровую шпаргалку (фото)

На экзамене в университете у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.

Во время экзамена в университете им. Т. Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.

Об этом сообщил политолог Евгений Магда. «Учебный год завершаю с ностальгией. Имею сейчас имидж либерала, но таким был не всегда. На фото - рукописная работа по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861 - 1918 годы", изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко», - написал он в Facebook.