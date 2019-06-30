Преподаватель КНУ Шевченко показал изъятую на экзамене двухметровую шпаргалку (фото)
14:50, 30 июня 2019Курьёзы
702 0
На экзамене в университете у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.
Новую историю Европы и Америки изложили на 180 см бумаги / фото univ.kiev.ua
Во время экзамена в университете им. Т. Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 см.
Об этом сообщил политолог Евгений Магда. «Учебный год завершаю с ностальгией. Имею сейчас имидж либерала, но таким был не всегда. На фото - рукописная работа по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861 - 1918 годы", изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко», - написал он в Facebook.
«Это Вам не гуглить», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в РФ в школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за детьми.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter