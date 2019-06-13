Паук свил паутину между Трампом и Дудой во время их общения с журналистами (видео)

Паук свил паутину между микрофонами лидеров.

Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Видео со встречи опубликовал пользователь Twitter RobOttawa.

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На записи видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце. Пользователи сети в комментариях отметили, что это хороший знак, демонстрирующий, что между лидерами двух государств и правда есть особая связь.

It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu — Rob Ottawa (@RobOttawa) June 12, 2019

12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне. Лидеры обговорили возможность отправки в Польшу 2 тысяч американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа в Евросоюз.