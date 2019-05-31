Письмо в бутылке: американка дождалась ответа через 45 лет (видео)

Грин-Аллера вспомнила о письме из детства лишь недавно, когда незнакомец неожиданно написал ей в Facebook о находке.

Женщина из американского штата Мичиган неожиданно получила ответ на письмо в бутылке, отправленное ею 45 лет тому назад.

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Об этом сообщает портал UPI. Когда Тине Грин-Аллере было 11 лет, она ездила в гости к бабушке и дедушке в небольшой городок Олд Мишен.

В конце каникул девочка решила написать письмо, положила его в стеклянную бутылку и бросила в озеро Мичиган 29 августа 1974 года. Вскоре она забыла о послании.

Грин-Аллера вспомнила о письме из детства лишь недавно, когда незнакомец неожиданно написал ей в Facebook о находке.

Мужчина по имени Эрик Амон нашел письмо Грин-Аллеры в нескольких метрах от маяка, когда занимался строительными работами.

Бутылка по какой-то причине была закопана в земле.

По словам женщины, эта новость приятно удивила ее и заставила вспомнить о днях, проведенных с близкими родственниками.

Амон отправил посылку американке по почте. Они планируют встретиться, чтобы записать совместный подкаст об этой истории.

«Мы оба были так взволнованы. Такое ощущение, будто я знаю его всю свою жизнь. Мы стали приятелями», - призналась Грин-Аллера.