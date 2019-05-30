В китайских интернет-магазинах начали продавать Зеленского на футболках, чашках и чехлах (фото)

В интернет-магазинах появились вещи с изображением президента Украины.

Пока в Украине все бизнесмены мозгуют, как бы сделать пиар на фотографиях Владимира Зеленского с шаурмой, китайцы уже вовсю торгуют вещами с изображением нашего президента.

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Как пишет Strana.ua, в нескольких магазинах глобальной торговой интернет-площадки AliExpress (товары производителей из Китая) появились новинки. Это чехлы для смартфонов iPhonе новых моделей, футболки и необычные чашки с изображением президента Владимира Зеленского.

Футболки с Владимиром Зеленским есть трех вариантов. Два принта с портретами самого Зе и один с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа". Цена такой вещи $10,78 или 285 гривень по курсу НБУ на 30.05.2019 года.

Большие размеры стоят дороже - около 365 гривень.

Доставка китайской почтой China Post Registered Air Mail в Украину будет бесплатной. Но, как уточняет продавец, приедет футболка в течение 30 дней от момента заказа.

Также на "Алиэкспрессе" мы нашли и другие товары с нашим президентом. К примеру, есть аж семь видов чехлов для мобильных телефонов.

Любой можно заказать за $2,09 около 56 гривень на любой "Айфон", выше 6-ки.

Вместо Порошенко теперь Трамп: ранее сообщалось о том, что на просторах онлайн-магазина мы видели в продаже чехлы с портретом бывшего гаранта Петра Порошенко вместо известной Аленки на обложке шоколадки. Чехол в виде конфеты стоил со скидкой $1.99. По такой цене "Паленку" можно было приобрести в течении двух дней. После - вернулась стандартная стоимость $2.59. Кстати, вместо логотипа фабрики "Красный октябрь", на чехле красуется надпись Roshen и слоган "Сладкий знак качества".

Но чехлами с Петром Алексеевичем, к сожалению, больше не торгуют. Вместо них появился Сережка, который удивительно похож на орущего Дональда Трампа, президента США.

Но вернемся к Зеленскому. В продаже есть еще необычные чашки с Зе. Их рекомендуют взять на подарок фанатам действующего президента Украины.

Весь фокус в том, что изначально чашка черного цвета, но когда в нее наливаешь горячий напиток - начинает проявляться Владимир Александрович на велосипеде с булавой.

Чашка, емкостью 320 мл стоит около 340 гривень, а по истечению акции ее цена возрастет до почти 400 гривень.

Приедет посылка в течение 27 дней, а за доставку платить не придется.