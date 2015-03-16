Россиянин снял на видео километровую лужу в Самаре

Беспилотный квадрокоптер снял вид на самую длинную лужу Самары (РФ). Видео выложил пользователь Александр Карягин в YouTube.

Как поясняет автор видео, это участок улицы Карла Маркса в индустриальном районе города, сообщает Дождь.

«Самое удивительное, что по осени на всем этом участке дорогу отремонтировали», — отмечает один из комментаторов. — «А тут решил проехать на той неделе, и просто *** (очень сильно удивился — ред). Обочины не видно, плывешь как на корабле».

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В Youtube можно найти аналогичное видео, датированное прошлым и позапрошлым годом, то есть эта дорога превращается в реку каждую весну.