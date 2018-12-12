В "Борисполе" всю ночь освобождали кошку, убежавшую от хозяев

Для спасения животного пришлось демонтировать конструкцию в кафе.

В аэропорту "Борисполь" вечером, 11 декабря, во время контроля от хозяев убежала кошка, когда ее попросили достать из переноски.

Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Животное убежало и забилась под конструкции кафе на третьем этаже терминала D. Спасатели прибыли на место около 23:00 и до 3:00 пытались достать кошку без демонтажа конструкции.

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После ряда неудачных попыток им пришлось ждать до 8:30 руководство заведения общественного питания, так как персонал не мог самостоятельно дать разрешение на демонтаж конструкций. На утро руководитель кафе сначала не позволила разрушать плитку, однако впоследствии согласилась - животное достали.

По некоторым данным, владельцы животного все же не отказались от перелета и временно оставили животное с подругой, и обязательно собираются ее забрать.

В то же время среди пользователей соцсети разгорелась дискуссия относительно того, есть ли вина аэропорта в том, что произошло, и надо ли доставать животных из переноски в аэропорту. И, хотя не каждого владельца просят доставать животное, такое требование является законным, ведь сумку для животного на входе пропускают через "рамки" и на это время могут попросить достать ее из переноски. Кроме того, перед регистрацией на рейс животное должно пройти ветеринарный контроль на третьем этаже терминала D, так что пассажирам всегда советуют надевать на своего любимца поводок для избежания побегов.